В РФ параметры бюджета сформировали с учетом планового охлаждения экономики

Это необходимо для того, чтобы снизить инфляцию и процентные ставки в экономике, отметил министр финансов Антон Силуанов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Текущие параметры федерального бюджета РФ сформированы с учетом планового охлаждения российской экономики. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Параметры бюджета сформированы с учетом текущей экономической ситуации, характеризующейся плановым охлаждением экономики. Это необходимо для того, чтобы снизить инфляцию, снизить процентные ставки в экономике, с тем, чтобы начиная уже с 2026 года получить рост, основанный на новом качестве, обеспечить продолжение роста реальных доходов населения. Чтобы предприятия могли больше осуществлять инвестиций, развивать экономику и бюджет как раз этому содействует", - сказал он.