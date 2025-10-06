Мосбиржа утвердила расписание проведения торгов в выходные января, марта и мая

Биржа будет проводить торги 5, 6, 8 и 9 января, 9 марта и 11 мая

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московская биржа будет проводить торги в официальные выходные дни 5, 6, 8 и 9 января, 9 марта и 11 мая 2026 года, сообщила пресс-службы торговой площадки.

"В официальные выходные дни 5, 6, 8 и 9 января, 9 марта и 11 мая 2026 года торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ)", - отмечается в сообщении.

По данным площадки, в указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проходить по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения этих сделок.

Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке СПФИ в указанные даты будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, кроме договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях, за исключением депозитной маржи.

В дни официальных государственных праздников 1-4 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября и 31 декабря 2026 года торги на рынках Московской биржи не проводятся, отметили в пресс-службе.

В остальные дни 2025 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию.