В России сохраняется прогноз по урожаю зерна в 2025 году в 135 млн тонн

Уже собрано 128 млн тонн зерна, отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут

ГЕЛЕНДЖИК, 6 октября. /ТАСС/. Прогноз по урожаю зерна в 2025 году в России в 135 млн тонн сохраняется, уже собрано порядка 128 млн тонн, сообщила журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Все у нас по плану, 135 млн тонн", - сказала Лут, уточнив, что уже собрано 128 млн тонн зерна. "Это в весе брутто", - пояснила она.

Ранее Лут сообщала, что урожай зерна в России по итогам 2025 года ожидается на уровне 135 млн тонн, в том числе 90 млн тонн пшеницы.