Силуанов: вклад от повышения НДС в инфляцию оценивается в 1%

Министр финансов РФ отметил, что это учтено в прогнозах индексации зарплат

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вклад в инфляцию от повышения НДС может составить около 1%, это учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"НДС может повлиять на финансовый результат компаний. Влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению", - сказал он.