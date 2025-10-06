Силуанов: вклад от повышения НДС в инфляцию оценивается в 1%
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вклад в инфляцию от повышения НДС может составить около 1%, это учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению.
Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
"НДС может повлиять на финансовый результат компаний. Влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению", - сказал он.