WSJ: производитель пива Asahi возобновил работу после масштабной кибератаки

По информации газеты, свою работу возобновили шесть японских заводов компании, в ближайшее время производство напитков начнут остальные предприятия холдинга

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Японская компания Asahi Group Holdings, выпускающая пиво и другие алкогольные и безалкогольные напитки, возобновила поставки и производство продукции на территории страны после перерыва, вызванного масштабной кибератакой в начале прошлой недели. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя компании.

Ранее газета Financial Times информировала, что из-за кибератаки компания была вынуждена остановить работу большинства из своих 30 заводов в Японии, поскольку была заблокирована работа основных систем Asahi Group Holdings, через которые производились все операции. Речь идет о размещении и отгрузке заказов, работе кол-центра и технической поддержке клиентов. Издание отмечало, что сбой в поставках грозит дефицитом самого популярного в стране пива марки Asahi Super Dry.

Как указывает WSJ, свою работу возобновили шесть японских заводов компании, в ближайшее время производство напитков начнут остальные предприятия холдинга. Специалисты Asahi Group Holdings смогли наладить обработку заказов и иных операций в ручном режиме, цифровые системы также постепенно восстанавливаются, компания работает над полным возобновлением их работы.

Старший аналитик исследовательской компании Bernstein полагает, что последствия кибератаки будут сказываться на работе Asahi Group Holdings еще одну-две недели. За прошлую неделю акции компании потеряли 7% стоимости, в этот понедельник на фоне новостей о возобновлении поставок они выросли на 1,6%.

30 сентября Asahi Group Holdings заявила, что подверглась кибератаке, которая привела к системному сбою. Речь идет о вирусе-вымогателе, который заблокировал доступ к компьютерным системам. Позже производитель сообщил о возможной утечке данных.