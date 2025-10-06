Комитет ГД одобрил освобождение от НДС выплат процентов по вкладам в драгметаллах

Документ был инициирован правительством

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому не подлежат налогообложению НДС операции по выплате банками процентов в драгоценных металлах в слитках по договору банковского счета (вклада) в драгметаллах. Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

"Проценты по вкладам в российской или иностранных валютах не облагаются НДС. Для создания равных экономических условий и повышения привлекательности вкладов в драгоценных металлах налогообложение НДС процентов по вкладу в драгоценных металлах не должно отличаться от налогообложения процентов по иным видам банковских вкладов", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в целях устранения возможной неопределенности при выдаче займов в драгоценных металлах предлагается пункт 3 статьи 149 НК РФ дополнить нормой, согласно которой не подлежат налогообложению НДС операции по размещению банками драгоценных металлов, не привлеченных во вклады. Из буквального прочтения действующей нормы НК РФ следует, что от налогообложения НДС освобождаются только займы, выданные банками за счет драгоценных металлов, привлеченных во вклады, отмечают в кабмине.