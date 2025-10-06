Эрдоган надеется на "очень скорое начало" выработки электричества на АЭС "Аккую"

Переговоры по другим проектам атомных электростанций продолжаются, отметил турецкий лидер

АНКАРА, 6 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на "очень скорое начало" выработки электричества на строящейся в стране российской стороной АЭС "Аккую".

"Что касается АЭС "Аккую", то мы рассчитываем очень скоро начать получать электричество на этой электростанции. Помимо "Аккую", у нас есть другие проекты атомных электростанций. Переговоры по ним продолжаются. Мы обсуждали этот вопрос с нашими партнерами как во время поездки в Китай, так и в ходе последней поездки в США", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле на форуме по энергоэффективности.