Патрушев: аграрии обеспечены ресурсами для проведения озимого сева

По планам его площадь должна составить порядка 20 млн гектаров, отметил вице-премьер РФ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами для проведения озимого сева, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Добавлю, что у нас на сегодняшний день достаточно активно идет уже озимый сев. По планам его площадь должна составить порядка 20 млн гектаров. Это сопоставимо с площадью, которую мы засеяли озимыми в прошлом году. Необходимые ресурсы у аграриев есть, это мы все контролируем", - сказал Патрушев.

Он отметил, что Минсельхоз России совместно с Минэнерго в постоянном диалоге следят за доступностью топлива для аграриев. "Сельхозтехника тоже в целом также у нас в наличии и для стимулирования ее закупки продолжают действовать различные программы как по линии Минпромторга, так и по линии Минсельхоза. Приобретение средств защиты растений, минеральных удобрений тоже на сегодняшний день не вызывает у нас никаких вопросов", - добавил вице-премьер.

По его словам, в России также растет производство удобрений. Так, по итогам 2025 года объем произведенных удобрений должен превысить 65 млн тонн. "То есть мы сполна обеспечены данной продукцией, при этом реализуются и новые инвестпроекты", - подчеркнул он.

"И хотел бы обратить внимание, сейчас примерно 70% объема удобрений идет на экспорт. То есть одновременно на внутреннем рынке правительство в диалоге с производителями удобрений продолжает сдерживать на эту продукцию цены, в принципе, за счет столь масштабных внешних поставок, отраслевой бизнес и получает свою основную прибыль. Это позволяет обеспечивать ценовую доступность удобрений для наших, именно наших, отечественных сельхозтоваропроизводителей", - добавил он.