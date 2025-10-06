Матвиенко призвала продумать меры поддержки для снижения числа банкротств

По словам председателя СФ, ее очень тревожит рост банкротств в регионах

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, отметив, что ее тревожит рост числа банкротств в ряде регионов РФ. С таким предложением она выступила на парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

"Коллеги, очень тревожит рост банкротств, который происходит в регионах. <…> Как правильно один губернатор сказал, это уже не банкротство, это практически ликвидация предприятий. Смотрите, мы прожили ковид (пандемия COVID-19 - прим. ТАСС) - тяжелое время, но благодаря президенту, благодаря правительству и Федеральному собранию нам удалось купировать большинство негативных процессов и пройти намного успешнее этот период, чем другие государства", - сказала она.

"Вот сейчас тоже время такое: мы уверенно себя чувствуем, у нас нет никакой паники, у нас есть все возможности, чтобы сохранять макроэкономическую и макрофинансовую ситуацию, но в то же время надо <…> найти меры поддержки, чтобы спасти предприятия, сохранить малый и средний бизнес, предпринимателей", - отметила Матвиенко.