Акции AMD подскочили более чем на 28% на фоне сделки с OpenAI

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Акции американской технологической компании Advanced Micro Devices (AMD) демонстрировали рост более чем на 28% в ходе премаркета на электронной бирже Nasdaq, свидетельствуют данные торговой площадки. Такая динамика отмечена на фоне новостей о заключении соглашения о пятилетнем партнерстве с OpenAI.

По данным на 14:12 мск, акции компании росли на 28,24%, до $211,18 за бумагу. К 14:50 мск рост замедлился до $205,33 (+24,69%) за акцию. Капитализация компании составляет $267,23 млрд.

6 октября компании OpenAI и AMD объявили о заключении пятилетнего партнерства в сфере инфраструктуры для искусственного интеллекта. По оценке производителя чипов AMD, сделка принесет компании десятки миллиардов долларов выручки в течение пяти лет. Точная сумма соглашения не разглашается. Создание первых мощностей на базе чипов AMD Instinct MI450 начнется во второй половине 2026 года.