Рельсовый автобус совершил тестовую поездку по маршруту Смоленск - Витебск

Регулярные пассажирские перевозки начнутся в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 6 октября. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) провела тестовую поездку рельсового автобуса (РА-3) из Смоленска в белорусский Витебск. Регулярные пассажирские перевозки по международному пригородному маршруту начнутся в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦППК.

"В рамках подготовки к продлению существующего международного пригородного железнодорожного сообщения с Беларусью ЦППК провела тестовую поездку дизельного поезда РА-3 без пассажиров по маршруту Смоленск - Витебск через станцию Заольша. Планируется, что регулярные пассажирские перевозки по этому участку начнутся в 2026 году", - сообщили в пресс-службе компании.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин назвал это событие знаковым. "Это не просто проверка технических возможностей, а наш уверенный шаг к укреплению связей между Смоленской областью и Республикой Беларусь. Мы нацелены на то, чтобы уже в 2026 году наши жители могли комфортно путешествовать между двумя городами, открывая для себя новые возможности для туризма, бизнеса и личных встреч", - сказал глава региона.

По словам генерального директора ЦППК Ивана Конева, тестовая поездка позволила не только определить оптимальное расчетное время выполнения маршрута, но и проверить соответствие технических характеристик подвижного состава инфраструктуре железных дорог. "Масштабная работа проводится совместно с правительством Смоленской области, а также совместно с региональным Минтрансом, РЖД и нашими коллегами из Белорусской железной дороги", - подчеркнул Конев.

РА-З "Орлан" - рельсовый автобус или дизель-поезд, способный работать при отсутствии электричества на рельсовых участках. Может использоваться для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог, оборудованных низкими и высокими платформами. Отличается уровнем безопасности, комфорта и экологичности. В салоне работает система климат-контроля, информационные табло и светодиодное освещение. Вагоны приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров.