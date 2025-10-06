Патрушев: при помощи РЭО создадут 37 объектов по обращению с отходами

Вице-премьер РФ отметил, что с начала реформы обращения с отходами уже построено порядка 300 объектов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Специалисты создадут в РФ 37 новых объектов по обращению с отходами при помощи Российского экологического оператора (РЭО). Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, кадры встречи были показаны на телеканале "Россия-24".

"В 2025 году правительство предусмотрело возможность в 19 регионах, где есть у нас различные сложности со строительством инфраструктуры, ускорить процесс за счет того, что государственная структура, наш Российский экологический оператор, выступит одним из основных участников при реализации проектов. За счет такого механизма должно быть создано 37 объектов", - рассказал Патрушев.

Вице-премьер подтвердил, что с начала реформы обращения с отходами в РФ уже построено порядка 300 объектов, и за следующие шесть лет необходимо построить еще 400.

Говоря о выполнении федерального проекта "Генеральная уборка", Патрушев подтвердил, что работы на крупнейших объектах идут по плану.

"В его рамках у нас продолжается ликвидация накопленного вреда окружающей среде, самые крупные объекты - это бывший полигон "Красный Бор", который находится у нас в Ленинградской области, а также промплощадки "Усольехимпрома" и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, которые находятся в Иркутской области. Но я побывал на всех площадках и отмечу, что работы идут штатно и в соответствии с графиком. То есть в намеченные сроки планируем все эти объекты очистить от накопленного вреда, который там на сегодняшний день есть", - сообщил Патрушев.