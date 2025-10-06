Швейцария опасается последствий использования ЕС активов РФ для кредитов Украине

Швейцарским властям важно, чтобы любой согласованный на международном уровне подход соответствовал принципам правового государства, отметила пресс-секретарь Государственного секретариата экономики страны Франсуаза Чанц

/Корр. ТАСС, Алена Федина

© Diego Grandi/ Shutterstock/ FOTODOM

ЖЕНЕВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Алена Федина/. Швейцарские власти опасаются непредвиденных последствий для стабильности мировой финансовой системы возможного использования Евросоюзом российских замороженных активов для выделения новых кредитов Украине. Об этом заявила в комментарии ТАСС Франсуаза Чанц, пресс-секретарь Государственного секретариата экономики Швейцарии, входящего в состав федерального департамента (министерства) экономики, образования и исследований конфедерации.

По ее словам, власти Швейцарии "внимательно следят за международными дискуссиями вокруг средств российского центрального банка, в частности за последними планами Европейской комиссии".

"С точки зрения Швейцарии крайне важно, чтобы любой согласованный на международном уровне подход полностью соответствовал принципам правового государства и международного права и обеспечивал финансовую стабильность, чтобы избежать непреднамеренных последствий для финансовых рынков и будущих операций центральных банков в международной финансовой системе", - написала она в ответ на запрос ТАСС прокомментировать планы Еврокомиссии (ЕК) по использованию активов РФ для кредитов Киеву и возможное участие Берна в подобной схеме.

10 сентября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее ведомство не будет проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, а всего лишь использует их для выдачи кредитов Украине. Позднее европейское издание Politico сообщало о планах ЕК выделить Украине "репарационный кредит" в размере €140 млрд за счет замороженных российских средств.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.