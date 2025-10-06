Эксперт Масликов: средняя стоимость унции золота в 2025 году составит $3 250

Рост цен на золото, в частности, стимулируется спросом со стороны центральных банков, стремящихся к диверсификации своих резервов, отметил аналитик "БКС мир инвестиций"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость золота в 2025 году может составить $3 250 за тройскую унцию, для пересмотра этой оценки необходимо, чтобы драгметалл закрепился на высоких уровнях более фундаментально. Об этом сообщил ТАСС аналитик "БКС мир инвестиций" Николай Масликов.

Ранее стоимость золота обновила исторический максимум, достигнув $3 950 за тройскую унцию. По данным на 15:11 мск, стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) составляла $3 962,7 за унцию.

"Золото растет вслед за ростом геополитической напряженности (неопределенность в торговой политике США, перспектива смены Пауэлла на посту главы ФРС, неопределенность по отношению ставки ФРС, отсутствие ясности по разрешению конфликтов в разных точках земного шара, шатдаун в США, эскалация напряженности между США и латиноамериканскими наркокартелями)", - отметил эксперт.

По его словам, рост цен на золото также стимулируется спросом со стороны центральных банков, стремящихся к диверсификации своих резервов.

При этом Масликов подчеркнул, что золото может пойти вниз при начале геополитической разрядки.

"Наш прогноз - среднее значение на 2025 год - он составляет $3 250/oz. Для пересмотра необходимо, чтобы золото закрепилось на высоких уровнях более фундаментально", - добавил он.