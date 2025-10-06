Мурманская область ежегодно нуждается в 11-20 млрд рублей для закупки мазута

Глава региона Андрей Чибис сообщил, что договорился с министром финансов РФ Антоном Силуановым об опережающем финансировании закупок мазута по прогнозной цене

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бюджету Мурманской области ежегодно необходимо дополнительно 11-20 млрд рублей для закупки топочного мазута из-за динамического ценообразования на этот вид топлива. Об этом сообщил ТАСС глава региона Андрей Чибис по итогам парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

Мурманская область, за исключением нескольких муниципалитетов, в настоящее время использует для отопления мазут, газификация в регионе отсутствует. Отопительный сезон в Кольском Заполярье один из самых длинных в стране - с сентября-октября по май.

"В зависимости от цены - от 11 до 20 млрд рублей дополнительно к тарифу - тому, что платит потребитель. Это огромные деньги, но мы с Минфином РФ выработали формулу. Мы отправляем пакет документов, понятный запрос, и Минфин вместе с Минстроем это быстро отрабатывают. И вот первый транш в 2,5 млрд рублей, например, по этому году за первый квартал мы достаточно оперативно получили", - сказал Чибис.

Глава Мурманской области добавил, что также договорился с министром финансов РФ Антоном Силуановым об опережающем финансировании закупок мазута по прогнозной цене, а не о компенсации по факту потребленного топлива.

"Это для нас тоже очень чувствительно, поэтому я хочу поблагодарить президента РФ за жесткие поручения администрации и правительству. Мы договорились, как считать, и сейчас нет дискуссии, мы достаточно оперативно получаем федеральную часть финансирования", - подчеркнул Чибис.