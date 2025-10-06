Министр экономики Германии призвала к наращиванию производства БПЛА в стране

По словам Катерины Райхе, необходимо быстрыми темпами наращивать производства беспилотников и постоянно разрабатывать новые технологии в этой сфере, в том числе с использованием искусственного интеллекта

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе призвала наращивать производство как военных, так и гражданских беспилотных летательных аппаратов в стране. Об этом она заявила в комментарии агентству DPA.

"Кто хочет иметь господство в небе, тот должен его добиваться. Германия должна стать лидирующим производителем беспилотников, в том числе для поддержки Украины, укрепления наших собственных оборонительных возможностей и для защиты критической инфраструктуры", - сказала министр агентству.

По ее словам, стране необходимо быстрыми темпами наращивать производства беспилотников и постоянно разрабатывать новые технологии в этой сфере, в том числе с использованием искусственного интеллекта. "Для этого мы должны мобилизовать все имеющиеся ресурсы, в том числе в новой конфигурации с привлечением крупной промышленности, малых и средних предприятий, стартапов и исследовательских центров. Вопросы безопасности Европы будут решаться в наших производственных цехах", - подчеркнула Райхе.

Среди объектов, для охраны которых в первую очередь будут использоваться БПЛА, министр назвала аэропорты, морские порты, трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы, терминалы по приему сжиженного природного газа, исследовательские центры, больницы, электроподстанции. Министр выступила с таким комментарием на фоне инцидентов на прошлой неделе, когда аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за появления неопознанных беспилотных летательных аппаратов.