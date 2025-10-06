ЦБ: стоимость ОСАГО при отмене учета износа может вырасти на 40%

За первое полугодие 2025 года число жалоб на ОСАГО упало с 15 тыс. до 6 тыс., отметил зампред Банка России Филипп Габуния

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Отмена учета износа автомобилей при расчете выплат по ОСАГО может привести к росту стоимости полисов на 40%, заявил зампред Банка России Филипп Габуния в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

"Износ - это значимая часть тарифа. Если мы от него откажемся - это будет порядка 40% влияния на тариф, а значит - одномоментное увеличение стоимости полисов. Не уверен, что это нужно в сегодняшних реалиях", - сказал Габуния.

Страховщики могут выплатить автовладельцам возмещение, либо обеспечить восстановление поврежденного авто. При ремонте износ не учитывается, но на него приходится не более 10-12% выплат по ОСАГО (оценка Российского союза автостраховщиков), а сумма прямой компенсации зависит от года выпуска автомобиля. При денежной выплате страховщики могут удержать до 50% стоимости деталей подержанного авто.

При этом максимальная сумма выплаты по ОСАГО - 400 тыс. рублей, уточнил Габуния.

Он также отметил, что за первое полугодие 2025 года число жалоб на ОСАГО упало с 15 тыс. до 6 тыс., при этом количество жалоб на ремонт осталось неизменным и связано со сроками работ.