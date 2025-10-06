На юге Ирана нашли новые запасы газа объемом более 280 млрд кубометров

Министр нефти республики Мохсен Пакнежад заявил, что это может сыграть важную роль в пресечении энергетического дисбаланса страны в ближайшие годы

ТЕГЕРАН, 6 октября. /ТАСС/. Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад объявил об открытии на месторождении Пазан, расположенном в провинции Фарс на юге страны, новых запасов природного газа объемом около 280 млрд куб. м.

"Это месторождение с запасом в 10 трлн кубических футов газа (эквивалентно приблизительно 283 млрд куб. м - прим. ТАСС) может сыграть важную роль в устранении энергетического дисбаланса страны в ближайшие годы", - приводит его слова агентство Shana.

По словам Пакнежада, если принять во внимание коэффициент извлечения газа 0,7, который используется по стране, то получится показатель извлечения в 7 трлн кубических футов, что равносильно 7 тыс. дням добычи на одной фазе месторождения Южный Парс, однако возможность начать извлечение данных запасов появится не ранее, чем через 40 месяцев.