Яровая предложила дополнить методику оценки инвестпроектов в здравоохранении

Вице-спикер Госдумы отметила необходимость ввести в методику качество и продолжительность жизни

Редакция сайта ТАСС

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая © Евгений Мессман/ ТАСС

ГЕЛЕНДЖИК, 6 октября. /ТАСС/. Оценка инвестиционных проектов в сфере здравоохранения должна учитывать не только уровень смертности, но и качество и продолжительность жизни. На это указала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, предложив ввести соответствующие критерии в методику анализа эффективности инвестпроектов.

"У нас сегодня есть оценка инвестиционных проектов только в здравоохранении. И она проводится на предмет уровня смертности. Предлагаю ввести в методику оценки инвестпроектов качество и продолжительность жизни. Потому что многие технологии, которые представлены на форуме и которыми располагает Россия, - они про это", - сказала депутат на главной стратегической сессии форума "Биопром".

Яровая обратила внимание, что Россия при работе в сфере биэкономики делает акцент на "нравственную" составляющую. "Нам нужно больше счастливых, здоровых и долгоживущих людей. Это нравственная задача, и она требует очень серьезного, вдумчивого отношения", - объяснила парламентарий.