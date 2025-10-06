Стоимость долговых обязательств Франции выросла после отставки правительства

Кроме того, Франция уже занимает деньги под более высокие проценты, чем Италия, сообщает Agence France-Presse

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Процентные ставки по десятилетним облигациям Франции достигли самого высокого уровня после объявления об отставке назначенного накануне правительства республики. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Так, если в пятницу на закрытии торгов доходность французских гособлигаций составляла 3,51%, то в понедельник она поднялась до 3,61% - самого высокого уровня с начала марта. Разница между ставками по французским и немецким облигациям составила 0,89 процентных пункта, что, по мнению аналитиков компании Saxo, "соответствует показателям, наблюдаемым в моменты максимальной напряженности".

Кроме того, согласно публикации, Франция уже занимает деньги под более высокие проценты, чем Италия. Таким образом "инвесторы с одной стороны наказывают Францию за политическую нестабильность, а с другой - поощряют Италию за бюджетную дисциплину", пишет агентство. Инвесторы также опасаются, что отставка премьера окажет "эффект домино" и негативно скажется на экономической и бюджетной политике.

"Это также сказывается на курсе евро по отношению к доллару. Инвесторы, охваченные сомнениями, задаются вопросом о будущих изменениях, в частности о возможном новом роспуске (Национального собрания, нижней палаты парламента Франции - прим. ТАСС). Сейчас на первый план выходит вопрос о сроках, в то время как реальное положение дел с бюджетом и дефицитом Франции по-прежнему вызывает беспокойство", - отмечают аналитики Saxo.

В первой половине дня на фоне новостей об отставке правительства главный индекс парижской биржи CAC 40 рухнул более чем на 2%, при этом наиболее чувствительные потери понесли французские банки Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole. По состоянию на 14:50 по местному времени (15:50 мск) биржа отыграла часть этого падения, однако индекс все еще остается на 1,3% ниже, чем в пятницу вечером.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Франции в иностранной валюте с уровня "АА-" до уровня "А+" со стабильным прогнозом. Новый рейтинг является худшим за всю историю Франции. К настоящему моменту госдолг республики превысил €3,4 трлн и продолжает увеличиваться.