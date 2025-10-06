В Омской области отменили режим ЧС из-за переувлажения почвы

Он был введен из-за угрозы уборочной кампании

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 6 октября. /ТАСС/. Власти Омской области отменили режим ЧС из-за переувлажнения почвы, введенный 19 августа из-за угрозы уборочной кампании. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Отменить режим чрезвычайной ситуации <…>, введенный распоряжением губернатора Омской области от 19 августа 2025 года", - говорится в распоряжении.

Ранее глава региона Виталий Хоценко отмечал, что введение режима ЧС позволит аграриям, застраховавшим посевы, получить положенные выплаты. По данным Национального союза агростраховщиков, в регионе застраховано 941 тыс. га, или более трети всех посевных площадей.

Омская область - один из ведущих аграрных регионов Сибири. Традиционно здесь собирают около 3 млн т зерновых и зернобобовых культур. В 2024 году был собран рекордный за последние 15 лет урожай - почти 4 млн т зерна.