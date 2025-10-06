Число пользователей аналитики "Честного знака" среди госорганов утроилось

Рост за три года составил 207%

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Количество пользователей данными государственной системы маркировки "Честный знак" среди органов государственной власти превысило 10 тыс. человек в 2025 году. Рост за три года составил 207%, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) по итогам дискуссии в рамках форума "Антиконтрафакт-2025".

"По состоянию на 2025 год число пользователей данными системы среди органов госвласти превысило 10 тыс. человек. Число отклонений в системе за год снизилось на 20%", - сказал заместитель гендиректора ЦРПТ Сергей Холкин на сессии "Цифровые данные - это новая нефть: польза данных системы маркировки для государства и бизнеса".

Отмечается, что снижение отклонений означает уменьшение количества нарушений бизнеса, а это значительно повышает качество данных в системе. По данным Холкина, сегодня система маркировки становится большой цифровой экосистемой данных. "Объем этих данных поражает - в системе фиксируется 1,5 млн операций в секунду, а хранилище данных составляет 256 петабайт", - сообщил он.

Как напомнили в ЦРПТ, с государственной системой маркировки "Честный знак" интегрированы 27 федеральных ведомств, а также госорганы 89 регионов. Это дает возможность быстрее выявлять нарушителей, защищать граждан и легальный бизнес, увеличивать прозрачность экономики и эффективность государственного администрирования.