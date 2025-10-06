Путин передал под управление Росимущества "дочку" Silgan Metal Packaging

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Стопроцентная доля в ООО "Вонорус" передана под временное управление Росимущества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в рамках ответных мероприятий против недружественных акций ряда западных стран.

Компания принадлежит дочернему подразделению американской Silgan Metal Packaging - Silgan Metal Packaging Mitterdorf GmbH.

В июле 2024 года под временное управление Росимущества перешли другие активы холдинга - заводы в Ступине и Энеме.

Временное управление активами не означает их передачу в собственность государству или изменение структуры владения. РФ вводит такие ответные меры в отношении тех стран, которые занимаются незаконным лишением имущества российских собственников.

Штаб-квартира Silgan Metal Packaging, основанной в 1987 году, расположена в США. Значительная доля активов компании базируется в Европе. Silgan - один из пяти крупнейших производителей металлической тары, в том числе контейнеров и консервных банок.