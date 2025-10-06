Кобзев: субъектам необходимы субсидии на внутрирегиональные перевозки

Губернатор Иркутской области отметил, что в регионе трем авиакомпаниям на эти цели направят более 800 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Софинансирование части затрат на внутрирегиональные авиаперевозки на расстояние более 500 км необходимо предусмотреть в федеральном бюджете, эта мера позволит поддержать российские субъекты. Такое мнение на парламентских слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" выразил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Согласно данным на сайте Росавиации, на текущий момент субсидируется более 300 межрегиональных маршрутов, пассажирские авиаперевозки в Калининград и на Дальний Восток, в том числе по социально значимым маршрутам ДФО.

"В этом году мы [в Иркутской области] утвердили стратегию концепции развития субсидированных авиаперевозок до 2030 года. <…> Далеко не все регионы в состоянии субсидировать авиационным компаниям затраты по этим перевозкам, [особенно] Сибирь и Дальний Восток. <…> [Предлагаем] предусмотреть возможность ежегодно в федеральном бюджете [выделять] средства по участию совместно с регионами в компенсации части затрат на внутрирегиональные перевозки пассажиров хотя бы на расстояние более 500 км на данной территории. Для Иркутской области эти проблемы крайне актуальны, прошу нас поддержать", - сказал он.

Кобзев добавил, что в Иркутской области, согласно утвержденной стратегии развития субсидированных авиаперевозок, трем авиакомпаниям на эти цели направят более 800 млн рублей. Кроме того, по словам губернатора, рост пассажироперевозок в регионе может увеличиться до 65 тыс. человек в год.