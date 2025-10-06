На Кубани "Россети" ввели в работу новую подстанцию "Победа"

Это необходимо для электроснабжения дорожной и туристической инфраструктуры

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, глава группы "Россети" Андрей Рюмин, исполняющий обязанности заместителя губернатора Краснодарского края Евгений Пергун и председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко ввели в работу подстанцию 110 кВ "Победа" на Кубани для электроснабжения дорожной и туристической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении группы "Россети".

По словам Хуснуллина, важнейшую роль в развитии туристической отрасли страны, в особенности южных регионов, играет транспортная и энергетическая инфраструктура. Ключевым проектом здесь является строительство новой дороги от трассы М-4 "Дон" до города Сочи. Частью этой перспективной магистрали станет обход Адлера, который строится по поручению президента РФ. "Дорога позволит значительно сократить время в пути от центра Сочи до аэропорта Адлера и курортов Красной Поляны, улучшит транспортную ситуацию Краснодарского края и станет драйвером экономического развития региона. Больше половины маршрута на обходе будет проходить по тоннелю, строительство которого требует особых подготовительных и производственных процессов. Новая подстанция с красивым названием "Победа", которую возвели в кратчайшие сроки, будет снабжать электроэнергией как весь комплекс работ по возведению тоннельных сооружений, так и использоваться в дальнейшей эксплуатации дороги. Это действительно важная победа и в градостроительном развитии Сочи, и в дорожно-транспортном строительстве", - сказал он.

Андрей Рюмин отметил, что в РФ модернизируется и расширяется дорожная сеть, поэтому "Россети" постоянно увеличивают количество объектов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры. "Сегодня мы ввели в работу один из таких объектов. Это современная высокотехнологичная подстанция, которая получила название в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И что особенно важно, при строительстве мы использовали исключительно отечественное оборудование", - добавил глава группы "Россети".

Новая подстанция работает в полностью автоматическом режиме, без персонала. Она оснащена высоконадежным оборудованием, включая два силовых трансформатора, элегазовые выключатели, микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики. На ней применена автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП), способная обрабатывать более 10 тыс. цифровых сигналов.

При возведении заходов линии электропередачи на подстанцию использована стилизованная опора "Дельфины" высотой 50 м. Она размещена на видовой точке над будущей развязкой восточного обхода Адлера и оснащена настраиваемой динамической подсветкой.

"Россети" - стратегический партнер для администрации Краснодарского края, системообразующая компания, которая осуществляет свою деятельность на территории всего региона. Это надежный партнер, который способствует реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики Краснодарского края", - подчеркнул Пергун.

В свою очередь, Петушенко рассказал о реализации проекта создания автомагистрали. Он отметил, что "Автодор" и "Россети" проделали большую работу и все задачи выполнили в срок. "Мы слышим друг друга, мы помогаем друг другу. И я уверен, что сегодняшний ввод в эксплуатацию подстанции с именем "Победа" - это только начало большого пути. Стройка идет активно, работы сегодня ведутся одновременно как с восточной, так и с западной стороны объекта. Все запланированное мы, конечно, выполним", - добавил он.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.