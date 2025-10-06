Т-мобайл заблокировал 285 млн спам-звонков за 9 месяцев 2025 года

Это больше, чем за весь 2024 год с помощью всех антиспам-сервисов Т-банка, отметили в компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Т-мобайл в рамках бесплатного сервиса "Защита от спама" заблокировал 285 млн спам-звонков с января по сентябрь 2025 года, что больше, чем за весь прошлый год, сообщили в компании.

"За 9 месяцев 2025 только с помощью сервиса "Защита от спама" Т-мобайл заблокировал 285 млн спам-звонков. Это больше, чем за весь 2024 год с помощью всех антиспам-сервисов Т-банка, когда количество заблокированных нежелательных звонков достигло 250 млн", - говорится в тексте.

В компании рассказали, что мошеннических звонков и спама не становится меньше, но технологичные операторы учатся противостоять им и опережать злоумышленников. В частности, активно развивается ИИ, за счет которого все лучше работает идентификация нежелательных звонков и вводятся новые механизмы блокировки.

Отмечается, что звонки не просто блокируются, а перенаправляются на телефонного секретаря, который уведомляет абонента о вызове и сохраняет запись и расшифровку. Если абонент позвонил в экстренные службы, то "Защита от спама" автоматически отключится на час, чтобы мог поступить ответный звонок от служб.

"Защита от спама" - сервис для абонентов Т-мобайла. Он представляет собой бесплатную умную блокировку нежелательных звонков, с помощью которой абонент может выбирать, какие категории звонков он хотел бы получать, а какие - нет. Это может быть как реклама и спам, так и звонки от мошенников или отдельных видов организаций.