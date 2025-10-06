Володин: производительность труда нельзя поднять без повышения квалификации

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Рост производительности труда нельзя обеспечить без повышения квалификации и качественной подготовки профессиональных рабочих кадров. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выездного заседания Совета Думы в центре практического обучения "Профессии будущего" в Москве.

"Без повышения квалификации профессиональных рабочих кадров, без их качественной подготовки нам не увеличить производительность труда. А рост производительности труда напрямую влияет на рост экономики", - сказал Володин.

По его словам, эксперимент с особым порядком проведения итоговой аттестации девятиклассников, среди участников которого была и Москва, показал свою эффективность. Володин подчеркнул, что наработана практика, которую надо всесторонне изучить и дать возможность присоединиться к пилотному проекту другим регионам. "Многие регионы сейчас высказывают желание принимать участие в пилоте. Надеюсь, что уже правительство, так как до этого депутаты инициировали изменения, внесет нам законодательные инициативы", - добавил он.

Председатель Госдумы также подчеркнул важность учета региональной специфики при внедрении образовательных стандартов. "У нас сейчас есть стандарты обучения, которые демонстрирует Москва. Необходимо, чтобы каждый регион с учетом своей специфики предлагал подходы и руководствовался теми стандартами, которые сейчас наработаны", - отметил он.