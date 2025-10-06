Индекс РТС перешел к снижению после публикации ЦБ официальных курсов валют

До публикации курсов валют индексы РТС и Мосбиржи росли на 1,29%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Индекс РТС перешел к снижению после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор повысил курс доллара на 7 октября до 83 руб., евро - до 96,83 руб., юаня - до 11,55 руб.

По данным на 17:39 мск, до публикации курсов валют индексы РТС и Мосбиржи росли на 1,29% - до 1 014,77 и 2 638,12 пункта соответственно.

После публикации курсов валют по состоянию на 17:44 мск индекс РТС ускорил снижение и находился на уровне 1 002,23 пункта (-0,25%), индекс Мосбиржи рос до 2 636,73 пункта (+1,24%).