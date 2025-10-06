ТАСС: ГД рассмотрит 30 октября Основные направления единой ДКП на 2026-2028 годы

Обсуждение состоится на пленарном заседании

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Госдума планирует рассмотреть Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год и период 2027 и 2028 годов на заседании 30 октября. Об этом сообщил ТАСС информированный источник по итогам Совета Думы.

