В РФ планируют стандартизировать производство готовой еды от ретейлеров

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 6 октября. /ТАСС/. Проект стандарта по производству готовой еды, которую изготавливают ретейлеры, планируют разработать в России до конца 2025 года - это поможет контролировать качество и обезопасить потребителей, сообщил на сессии международного форума "Биопром" замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

"Это необходимо сделать с точки зрения регулирования, поскольку нам нужно отделить тот продукт, который производится предприятиями общественного питания, от того продукта, который производится и упаковывается для реализации в торговых точках: нам проще будет применять стандарты, которые необходимы к таким товарам. Наша задача в конечном счете - обеспечить прослеживаемость готовой еды, начиная от сырья до товарных полок. Образована рабочая группа, цель рабочей группы - подготовить необходимые решения для технического комитета для того, чтобы обеспечить принятие документа - стандарта, который определил бы понятия, которые нам необходимы. Мы бы хотели эту работу до конца года завершить", - сказал Чекушов.

Он отметил, что готовая еда все больше места занимает в обороте торговых сетей в России. Ретейлеры создают собственные производственные мощности, заключают долгосрочные контракты с поставщиками. По словам замминистра, регулирование данной товарной группы позволит оперативно идентифицировать партии в случае претензий к их качеству. При этом наблюдается тенденция - пока незначительная - к снижению потребления еды на предприятиях общественного питания.

Необходимость внедрить стандартизацию, чтобы обеспечить безопасность потребителей, отметил и руководитель Роскачества Максим Протасов. По его словам, процедура позволит контролировать качество продукции внутри такой товарной категории.

"Готовая еда не консервирована, свежая, а значит все микробиологические риски и риски, связанные с мерами безопасности, со сроками годности, к этой категории относятся в первую очередь. О самом рынке: идет рост этой категории - мы оцениваем, что в 2024 году в целом рост составил порядка 40%. Мы считаем, что рынок имеет потенциал дальнейшего роста", - резюмировал Протасов.

О форуме

Международный форум "Биопром: промышленность и технологии для человека" проходит в Геленджике (Краснодарский край) 6-7 октября.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.