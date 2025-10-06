В Energocom объяснили причину перебоев поставок газа в Приднестровье

Банки ЕС блокируют транзакции компании-плательщика как подозрительные, сообщил член совета директоров госкомпании Александр Слусарь

КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Европейские банки блокируют транзакции на оплату газа для непризнанного Приднестровья, так как они им кажутся подозрительными. Так член совета директоров молдавской госкомпании Energocom Александр Слусарь прокомментировал молдавскому информационному порталу Bani задержки в поставках топлива.

Изменения в схеме поставок были связаны с прекращением Украиной транзита российского газа по своей территории с января 2025 года. В этой ситуации Приднестровью пришлось переключиться на поставки из ЕС. Финансовую помощь в этом вопросе оказала Россия через посреднические компании. "Компания-плательщик снова меняется. Сейчас четвертая компания из Объединенных Арабских Эмиратов пытается найти европейский банк, готовый принять платежи, но пока ни один не дал согласия", - цитирует Слусаря портал.

На прошлой неделе власти Приднестровья сообщили о приостановке поставок газа и ввели режим экономии топлива.

В январе после прекращения Украиной транзита российского газа по своей территории его поставки в Приднестровье прекратились. В то время как Кишинев переключился на энергоресурсы от европейских стран, в Приднестровье был введен режим ЧП, остановлены промышленные предприятия, действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Преодолеть критическую ситуацию удалось после вмешательства России, благодаря финансовой помощи которой газ поставлялся компанией MET Gas and Energy Marketing AG и оплачивался через компанию JNX General Trading LLC из Дубая.