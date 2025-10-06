В Петербурге на социальную сферу дополнительно направят более 7 млрд рублей

Вице-губернатор города Валерий Москаленко отметил, что средства направят в том числе на поддержку учителей и врачей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Рост доходов бюджета Петербурга позволит дополнительно направить на социальную сферу более 7 млрд рублей, сообщил вице-губернатор города Валерий Москаленко в Telegram-канале.

"Рост городской экономики приносит реальные результаты. Это позволяет нам усилить социальную направленность бюджета Петербурга. Дополнительное финансирование пойдет на социальную политику (7,2 млрд рублей), образование (5,4 млрд рублей), здравоохранение (3,2 млрд рублей)", - отметил он.

В 2025 году город получит почти на 60 млрд рублей больше, чем планировалось при утверждении бюджета на 2025 год - 1 трлн 388 млрд рублей с учетом корректировки.

Как сообщил Москаленко, принято решение направить дополнительные средства на поддержку учителей, врачей и других работников бюджетной сферы Петербурга.

"По нашим оценкам, с учетом корректировки зарплаты бюджетников вырастут в этом году в среднем на 10%. Напомню, что в соответствии с майскими указами президента зарплата сотрудников бюджетной сферы должна быть не ниже средней по региону, а у врачей, преподавателей вузов и ученых - вдвое больше. Это напрямую коснется почти 245 тысяч жителей Петербурга", - отметил он.