Стоимость палладия на NYMEX превысила $1 350 впервые с 23 июля 2025 года

По данным на 18:26 мск, цена на драгметалл составляла $1 352 за тройскую унцию

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) превысила $1 350 за тройскую унцию впервые с 23 июля 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18:26 мск, цена на драгметалл составляла $1 352 за тройскую унцию (+4,4%). К 18:40 мск стоимость платины ускорила рост и находилась на уровне $1 353 за тройскую унцию (+4,48%). С начала года цена на драгметалл выросла на 48,65%, с начала сентября - на 19,81%.

Цена на платину на NYMEX также демонстрирует рост. По данным на 18:40 мск, стоимость фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года росла на 1,47%, до $1 668,2 за тройскую унцию, торгуясь на этом уровне впервые с 20 февраля 2013 года. С начала года цена на драгметалл выросла на 84,31%, с начала сентября - на 22,45%.