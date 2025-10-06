Алиханов: реализацию нацпроекта по биоэкономике планируется начать с января

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ГЕЛЕНДЖИК, 6 октября. /ТАСС/. Нацпроект по биоэкономике намечено начать реализовывать с января 2026 года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях форума "Биопром".

"Со следующего года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, уточнив, что реализация начнется с января.

Что касается финансирования, то пока формируется бюджет на предстоящую трехлетку, точные цифры сказать сложно, однако это будут "десятки миллиардов рублей именно специфических инструментов для биотеха", отметил министр.

Как ранее сообщали в кабмине, в структуру нацпроекта "Биоэкономика" войдут три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".

Международный форум "Биопром: промышленность и технологии для человека" проходит в Геленджике (Краснодарский край) 6-7 октября.

