В ПФ выпуск фармсубстанций по полному циклу хотят удвоить в ближайшие пять лет

ГЕЛЕНДЖИК, 6 октября. /ТАСС/. Производство фармсубстанций по полному циклу в России планируется увеличить вдвое в ближайшие пять лет. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях выставки "Биопром".

Он отметил, что в большей степени по всей широкой номенклатуре уже обеспечена лекарственная безопасность.

"У нас практически полностью производится весь перечень ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - прим. ТАСС). Если говорить про фармсубстанции, то нам, мягко говоря, есть над чем работать, но мы планируем удвоиться за эту ближайшую пятилетку, удвоить объем продуктов, которые реализуются у нас по полному циклу. Имею в виду производство активных фармсубстанций", - сказал министр.

