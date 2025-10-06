Калининградским фермерам выделили более 31 млн рублей

Такая мера необходима для возмещения убытков в результате чрезвычайной ситуации

КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Более 31 млн рублей выделено фермерам в Калининградской области из резервного фонда для возмещения убытков в результате чрезвычайной ситуации (ЧС) в этом году. Соответствующее распоряжение губернатора Алексея Беспрозванных размещено на государственном портале правовой информации.

"Выделить Министерству сельского хозяйства Калининградской области из резервного фонда правительства Калининградской области 31 371,4 тыс. рублей для предоставления в срок до 31 декабря 2025 года субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, возникших вследствие чрезвычайной ситуации природного характера", - говорится в документе за подписью главы региона.

Сильнейшие за последние 20 лет ночные заморозки фиксировались в Калининградской области с 6 по 13 мая. Губернатор Алексей Беспрозванных информировал тогда, что из-за этого у аграриев пострадал урожай плодовых и ягодных культур, а также посевов сельхозкультур. Больше всего пострадали Багратионовский, Зеленоградский, Гурьевский, Гвардейский, Краснознаменский и Черняховский округа. Минсельхоз области тогда зафиксировал больше 400 га пострадавших цветущих садов и ягодников, более 60% плодоносящих насаждений, а также порядка 1,2 тыс. га рапса, отмечал тогда в своем Telegram-канале глава области.