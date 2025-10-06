Молдавия присоединилась к Единой зоне платежей в евро

Это позволит снизить стоимость и скорость денежных переводов со странами ЕС

КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Национальный банк Молдавии сообщил о присоединении страны к Единой зоне платежей в евро (SEPA), которая позволит снизить стоимость и скорость денежных переводов со странами ЕС.

"С 6 октября 2025 года Республика Молдова становится операционным участником Единой зоны платежей в евро", - проинформировала пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что в 2024 году между Молдавией и странами, входящими в SEPA, было совершено около 830 тыс. транзакций в евро на общую сумму €11,8 млрд - в среднем более 3 200 платежей в день. На долю стран ЕС сегодня приходится около 60% экспорта из Молдавии. Кроме того, за годы независимости безработица в Молдавии вынудила покинуть страну почти треть граждан - около 1 млн человек. Ежегодно они переводят на родину сумму, эквивалентную примерно €2 млрд.