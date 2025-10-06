Трамп обсудил с Лулой да Силвой торговлю и намерен встретиться с ним

Президент США отметил, что встретится с бразильским лидером "в не слишком отдаленном будущем как в Бразилии, так и в США"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил по телефону с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой вопросы двусторонней торговли и намерен вскоре встретиться с ним.

"Сегодня утром у меня был очень хороший телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой [да Силвой], - написал американский лидер в Truth Social. - Мы обсудили много вопросов, но по большей части разговор был посвящен экономике и торговле между нашими странами. Мы продолжим обсуждение и встретимся в не слишком отдаленном будущем как в Бразилии, так и в США. Мне понравился этот разговор, наши страны будут очень хорошо взаимодействовать".

Как сообщила ранее пресс-служба бразильского правительства, Лула да Силва в разговоре с Трампом, которой продолжался 30 минут, "призвал к отмене 40-процентной надбавки на бразильские товары и ограничительных мер, применяемых в отношении бразильских чиновников". Как уточнялось в заявлении, "президенты договорились о личной встрече в ближайшее время".

США ввели тарифы на бразильские товары в начале августа. На ряд статей бразильского импорта размер пошлин в США достигает 50%, к ним относятся в первую очередь кофейная и мясная продукция.