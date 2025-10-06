Александр Дмитриков возглавил к композитный дивизион Росатома

До работы в госкорпорации Дмитриков реализовал несколько успешных проектов по оптимизации на предприятиях химической и строительной отраслей, в том числе в компаниях "Сибур" и "Уралкалий

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Главой композитного дивизиона "Росатома" назначен Александр Дмитриков, сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Александр Дмитриков - руководитель с 20-летним опытом в управлении производством и повышении операционной эффективности. В композитный дивизион он пришел в 2016 году и прошел путь от директора по производству до заместителя генерального директора - операционного директора композитного дивизиона. На этих позициях он обеспечил достижение ключевых показателей предприятий, повысил стабильность и качество производства, а также руководил интеграцией новых активов и расширением ассортимента уникальной для России продукции - углеродных волокон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до работы в госкорпорации Дмитриков реализовал несколько успешных проектов по оптимизации на предприятиях химической и строительной отраслей, в том числе в компаниях "Сибур" и "Уралкалий", а также консультировал по вопросам операционной эффективности в Ernst & Young.

Композитный дивизион госкорпорации "Росатом" - крупнейший производитель композитных материалов в России. Он занимает лидирующие позиции по производству ПАН-прекурсора, угле- и стекловолокна, тканей, препрегов и готовых изделий на их основе. Дивизион объединяет научно-исследовательский центр и 17 промышленных предприятий в 13 регионах РФ.