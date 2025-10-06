В Белоруссии выступили за создание общей с Россией программы развития туризма

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Белоруссии и России необходима общая программа развития туризма. Об этом заявил глава администрации президента республики Дмитрий Крутой в интервью телеканалу "Первый информационный".

Он поблагодарил губернаторов российских регионов, которые поддерживают прямые авиарейсы в Белоруссию. По словам Крутого, руководители субъектов РФ понимают важность таких рейсов и для бизнеса, и для обычных людей. "Чтобы эти авиарейсы дальше раскручивать, нам нужна такая общая туристическая программа и концепция, похожая на тему авиастроения или станкостроения", - сказал глава администрации белорусского президента.

Крутой отметил, что в России наблюдается бум внутреннего туризма. В то же время в программе социально-экономического развития Белоруссии на будущую пятилетку туризм определен одним из приоритетов. "Под это будут сформированы серьезные финансовые ресурсы", - обратил внимание глава администрации президента. Он считает, что работу с российскими туристами надо сделать более упорядоченной и толковой, потому что предложений огромное количество.