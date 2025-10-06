США с 1 ноября введут пошлины на импорт грузовиков из других стран

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что они составят 25%

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США с 1 ноября введут пошлины на все грузовики средней и большой грузоподъемности, поступающие из других стран.

"С 1 ноября 2025 года все средние и тяжелые грузовики, поступающие в США из других стран, будут облагаться пошлиной в размере 25%", - написал он в Truth Social.

Трамп 25 сентября заявил, что США введут с 1 октября пошлины в размере 25% на "все тяжелые (большие) грузовики, произведенные в других частях мира".