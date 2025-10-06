Rusprofile: в России вдвое сократилось число компаний с учредителями из США

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Количество компаний в России, учредителями которых являются американские граждане или компании, с 2021 года сократилось вдвое, свидетельствуют данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile (есть в распоряжении ТАСС).

"В России за 4 года почти в два раза сократилось число компаний с учредителями из Соединенных Штатов Америки. По состоянию на 31 декабря 2021 года в РФ было зарегистрировано 1 267 таких организаций (из них действующими в настоящее время являются 611 компаний, 30 фирм находятся в процессе ликвидации). По состоянию на сентябрь 2025 года в России работает 661 организация, в которых учредителями являются американские компании либо граждане США", - говорится в материалах сервиса.

Как отметил замдиректора и руководитель направления "Стратегическое планирование" консалтинговой компании "АРБ про" Роман Копосов, американский бизнес в России сталкивается с юридическими ограничениями на возврат активов, угрозами вторичных санкций и возможной потерей доступа к глобальному капиталу, а также с конкуренцией с локальными и азиатскими игроками.

"Для иностранных игроков остаются два пути: рассматривать возвращение через франшизы, совместные предприятия и "зеленые поля" (бизнес с нуля - прим. ТАСС), заранее фиксировать buyback и exit-опции, чтобы снизить риски", - считает Копосов.

По данным Rusprofile, в настоящее время доля компаний в РФ с американским участием составляет 1% от общего числа организаций с иностранными учредителями. В конце 2021 года доля превышала 3,2%. В 2025 году в России зарегистрированы две компании с учредителями из США, в 2024 году - 6, в 2023 году - 4, в 2022 году - 8.

"В целом, данные показывают, что уход американских предпринимателей оказался наиболее ощутимым в сегментах, где бизнес зависел от глобальных цепочек поставок, лицензионных соглашений и санкционно-чувствительных технологий", - отметил основатель коммуникационного агентства Media D Алексей Денисов.

Перспективы развития американского бизнеса в России

"Перспективы возвращения американских компаний на российский рынок остаются неопределенными. Российский фонд прямых инвестиций в начале 2025 года прогнозировал, что часть компаний может возобновить работу уже во втором квартале. Однако около 30% американских структур утратили возможность обратного выкупа активов из-за истечения опционов buyback. Дополнительно ряд крупных корпораций, включая McDonald’s и Coca-Cola, официально заявили об окончательном уходе и отказе от планов на возвращение", - подчеркнул Денисов.

Однако в отдельных сферах сохраняется потенциал для положительной динамики: сельское хозяйство и пищевая промышленность, где возможна локализация производства и внедрение зарубежных технологий, а также фармацевтика, медицинские технологии, образовательные проекты и IT-услуги в формате аутсорсинга.

"В краткосрочной перспективе ожидается сдержанная динамика: возможны точечные проекты в менее чувствительных сегментах. В среднесрочном горизонте, 5-7 лет, прогнозируется умеренное восстановление числа американских компаний, преимущественно в нишевых и специализированных сферах", - отметил Денисов.

При этом Копосов считает, что российский рынок для американского бизнеса уже не будет прежним.

"Массовый уход американского бизнеса стал одной из самых заметных трансформаций российского рынка последних лет. Сегодня тренд очевиден: локализация и передел активов. Вернуться можно, но не на те же условия и не на тот же рынок. Россия быстро перестраивается, и для тех, кто рассчитывает на возврат в прошлое, дверь уже захлопнулась", - резюмировал он.