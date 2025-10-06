WSJ: на Украине создали сеть аккумуляторов производства США

Их развертывание обошлось приблизительно в $140 млн

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Энергетическая компания ДТЭК возглавила проект по развертыванию сети массивных аккумуляторных блоков американского производства на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, местоположение аккумуляторных парков тщательно скрывается, однако известно о шести площадках на территории Киева и Днепропетровской области. Они обладают мощностью 200 мегаватт и будут задействоваться в случае отключения других источников энергии. Аккумуляторы могут в течение двух часов питать около 600 тысяч домов, что эквивалентно требуемой Вашингтону энергии.

Отмечается, что аккумуляторы были разработаны в США, а их развертывание обошлось приблизительно в $140 млн.