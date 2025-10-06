В Екатеринбурге пройдет инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сегодня в Екатеринбурге стартует инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!", в этом городе мероприятие пройдет впервые.

Форум станет площадкой для диалога частных инвесторов, представителей бизнеса и органов власти о ключевых тенденциях финансового рынка и новых возможностях для инвестирования. Как указывали организаторы мероприятия, важной частью форума станет открытая сессия с эмитентами: компаниями "Фосагро" и "Северсталь". Также своими идеями для инвестиций до конца 2025 года поделятся эксперты "ВТБ мои инвестиции".

Помимо этого, участников мероприятия ждет инвестиционный интенсив по акциям, облигациям и инструментам коллективных инвестиций. Запланированы и мастер-классы по структурированию личных и корпоративных финансов и по формированию сбалансированного инвестиционного портфеля.

Первое подобное мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге. В таком же формате инвестиционный форум ВТБ пройдет в Казани 28 октября и 13 ноября в Краснодаре.

ТАСС выступает информационным партнером форума.