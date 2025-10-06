"Эксперт РА": доля крупнейших банков РФ в активах сектора впервые превысила 80%

По данным агентства, это обусловлено сделками M&A по присоединению конкурентов из числа других кредитных организаций

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Доля 10 крупнейших по величине активов банков по итогам первого полугодия 2025 года впервые превысила 80% в совокупных активах банковского сектора РФ и составила 80,9%, это во многом обеспечено несколькими сделками M&A по присоединению конкурентов из числа кредитных организаций за пределами топ-10. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Впервые доля 10 крупнейших по величине активов банков в совокупных активах банковского сектора превысила 80%, что во многом обеспечено рядом сделок M&A по присоединению конкурентов из числа банков за пределами топ-10", - отмечается в исследовании.

По состоянию на 1 июля 2025 года концентрация активов в топ-10 банках достигла 80,9% против 79% годом ранее, а к концу 2025 года может достигнуть 81,5%. Росту способствовали сделки по поглощению банков за пределами первой десятки, включая присоединение в том числе банка "ФХ Открытие", Росбанка и ООО "ХКФ банк".

"По мнению агентства "Эксперт РА", в дальнейшем крупнейшие банки продолжат тенденцию к увеличению доли рынка преимущественно за счет присоединения других кредитных организаций, что обусловлено ограниченным потенциалом органического роста с учетом охлаждения рынка кредитования, ужесточения требований к капиталу, мер по снижению концентрации кредитных рисков, а также сохраняющихся высоких процентных ставок", - говорится в исследовании.