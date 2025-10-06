Слуцкий предложил установить минимальные закупочные цены на фермерскую продукцию

Лидер ЛДПР подчеркнул, что фермеры должны иметь возможность зарабатывать, а не просто выживать

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить минимальные закупочные цены на продукцию российских фермеров.

"Мы добиваемся установления минимальных закупочных цен на фермерскую продукцию, чтобы пресечь практику, когда оптовики диктуют цену и вынуждают производителей сдавать мясо и молоко за бесценок", - сказал Слуцкий ТАСС.

По его словам, фермеры должны иметь возможность не просто выживать, а стабильно зарабатывать на своем труде.

"Разработанная экономическим советом ЛДПР инициатива позволит обеспечить стабильный доход, повысить рентабельность животноводства и сохранить доступные цены для покупателей", - добавил парламентарий.

Ранее группа депутатов ЛДПР во главе со Слуцким разработала законопроект, который устанавливает минимальные закупочные цены на говядину и баранину, производимые в Забайкальском крае, Республике Алтай и Республике Тыва.