Слуцкий предложил компенсировать сельхозпроизводителям часть затрат на топливо

Председатель ЛДПР сообщил, что партия готовит соответствующее письмо в правительство

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил компенсировать сельхозпроизводителям пятую часть затрат на топливо. Партия готовит соответствующее письмо в правительство РФ, заявил ТАСС парламентарий.

"Мы предлагаем вернуть сельхозпроизводителям хотя бы пятую часть годовых расходов на горючее. Готовим соответствующее письмо в правительство", - сказал Слуцкий.

По его словам, вопрос компенсации затрат на топливо остается одним из самых болезненных для аграриев, поскольку в настоящее время адресная поддержка на эти цели отсутствует.

Слуцкий считает, что предлагаемая мера даст возможность фермерам "дышать свободнее, снизит себестоимость продукции и поможет удержать цены на продукты". "Нельзя допустить, чтобы фермеры боролись за выживание, а топливные монополии получали сверхприбыль", - подчеркнул лидер ЛДПР.