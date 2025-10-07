Слуцкий предложил компенсировать сельхозпроизводителям часть затрат на топливо
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил компенсировать сельхозпроизводителям пятую часть затрат на топливо. Партия готовит соответствующее письмо в правительство РФ, заявил ТАСС парламентарий.
"Мы предлагаем вернуть сельхозпроизводителям хотя бы пятую часть годовых расходов на горючее. Готовим соответствующее письмо в правительство", - сказал Слуцкий.
По его словам, вопрос компенсации затрат на топливо остается одним из самых болезненных для аграриев, поскольку в настоящее время адресная поддержка на эти цели отсутствует.
Слуцкий считает, что предлагаемая мера даст возможность фермерам "дышать свободнее, снизит себестоимость продукции и поможет удержать цены на продукты". "Нельзя допустить, чтобы фермеры боролись за выживание, а топливные монополии получали сверхприбыль", - подчеркнул лидер ЛДПР.