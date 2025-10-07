Хабаровский край предложил поменять распределение средств на ремонт коммунальных объектов

Инициативу региона поддержали в Совете Федерации

ХАБАРОВСК, 7 октября. /ТАСС/. Председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов предложил изменить распределение субсидий на модернизацию коммунальной инфраструктуры, сообщили в думе. Инициативу региона поддержали в Совете Федерации.

Предложение обсуждалось на парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в Совете Федерации.

"В настоящее время одним из условий получения субсидии на строительство или капремонт объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения является привлечение внебюджетных источников финансирования в размере 20% по каждому объекту. Это условие крайне жесткое для малонаселенных пунктов, особенно в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Оно неизбежно приводит к резкому росту тарифов на услуги. В связи с этим Николай Шевцов выступил с предложением дать право регионам выполнять условие софинансирования 20% для всей программы мероприятий модернизации коммунальных объектов в целом, дав возможность самостоятельно дифференцировать эту ставку внутри своего региона", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул Шевцов, предложение актуально для всех дальневосточных регионов. Для городских, крупных агломераций можно было бы установить условие 30% софинансирования, а для маленьких таежных поселков это может быть и 0%. "Это снизит финансовую нагрузку на поселения, позволит реализовывать программу модернизации более эффективно", - пояснил председатель думы.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов поддержали предложение Хабаровского края и внесли его в проект рекомендаций по итогам парламентских слушаний.