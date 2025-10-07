"Контур": почти половина россиян не доверяют цифровым аватарам на ТВ и в рекламе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Практически половина россиян не доверяют цифровым аватарам, которые используются в рекламе и на телевидении. Респонденты также волнуются, что люди, работающие ведущими, могут лишиться своих мест, следует из опроса сервиса "Контур.Толк" и продуктовой группы "Контур.Эгида" (есть у ТАСС).

Скепсис россиян к дипфейкам на ТВ и в рекламе подтверждается тем, что цифровым аватарам не доверяют 48% из 1,2 тыс. опрошенных: люди не знают, кто говорит на самом деле. Еще 32% боятся, что ими будут манипулировать. 28% переживают за реальных людей, которые занимают позиции ведущих и, по мнению респондентов, могут лишиться работы. 18% не считают такие дипфейки проблемой.

О самой технологии создания дипфейков знают 60% опрошенных - 25% встречали в интернете сгенерированных селебрити, 13% узнали о ней от знакомых, 7% - сталкивались с мошенниками, использующими ИИ в своих целях.

Остальные россияне, которые не догадываются о существовании дипфейков, являются наиболее уязвимой группой для атак мошенников, замечает директор по продукту Staffcop (входит в "СКБ Контур") Даниил Бориславский. "Защищаться от угрозы, о которой ты не знаешь, невозможно", - констатирует он.