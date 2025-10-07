МИД Индии заявил о нарушении торговых расчетов из-за тарифной нестабильности

Индийский министр Субраманьям Джайшанкар также назвал применение санкций, арест активов и появление криптовалют явлениями, которые меняют мировую финансовую систему

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 октября. /ТАСС/. Глобальные торговые расчеты рушатся из-за тарифной нестабильности. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на конференции в Нью-Дели.

"Во многих обществах усиливаются антиглобалистские настроения. Торговые расчеты нарушаются из-за волатильности тарифов", - приводит его заявление индийский МИД.

Джайшанкар указал на "стратегические последствия" изменений, происходящих в мире. "Взгляните на глобальный ландшафт сейчас и давайте поразмышляем об интенсивности преобразований и их последствиях. Треть мирового производства переместилась в единую географическую точку, что повлекло за собой последствия для цепочек поставок", - сказал он.

Индийский министр также перечислил явления, которые меняют мировую финансовую систему. "Применение санкций, арест активов, появление криптовалют - все это сегодня изменило облик мировых финансов", - отметил он. Кроме того, по словам Джайшанкара, "конкуренция за редкоземельные металлы и важнейшие минералы стала очевидной, несмотря на дальнейшее ужесточение технологического контроля".

Заявление главы МИД Индии о тарифной нестабильности прозвучало на фоне продолжающихся переговоров Нью-Дели и Вашингтона о торговом соглашении после того, как США ввели дополнительные пошлины в отношении южноазиатской республики за покупку российской нефти. США 6 августа объявили о дополнительных тарифах для Индии в размере 25%. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Официальный Нью-Дели расценил эти действия как несправедливые.